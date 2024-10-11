"وسط خوف جماهير الأهلي" .. فرانك كيسييه يظهر بـ"وجهين" مع كوت ديفوار ضد سيراليون!

ماذا فعل فرانك كيسييه مع كوت ديفوار؟!..

شارك النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في فوز منتخب بلاده على سيراليون، مساء اليوم الجمعة.

منتخب كوت ديفوار فاز (4-1) على ضيفه سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

كيسييه ظهر بـ"وجهين" خلال هذه المواجهة؛ حيث قدّم أداءً سيئًا في الشوط الأول، زاد من مخاوف جماهير النادي الأهلي، خاصة مع استمرار تراجع مستواه في الفترة الأخيرة؛ بينما استعاد تألقه في الـ45 دقيقة الثانية.

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وفي الشوط الأول.. أهدر كيسييه "ركلة جزاء" في الدقيقة 37، كما فقد 6 كرات، واكتفى بصناعة فرصة وحيدة فقط؛ وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور عبر منصة "إكس"، وخاصة عشاق الفريق الأهلاوي.

وأجمع الغالبية على أن أداء النجم الإيفواري "متراجع" منذ فترة، وليس في الشوط الأول أمام سيراليون فقط؛ حيث زعم أحد الحسابات أن اللاعب أصبح كارهًا للتواجد في النادي الأهلي، وهو ما أثر على مستواه.

لكن في الشوط الثاني.. عاد فرانك كيسييه بـ"قوة"، أو بالوجه المعروف عنه مع الأهلي، في الموسم الماضي 2023-2024، وبداية العام الرياضي الحالي.

ونجح كيسييه في تسجيل هدف منتخب كوت ديفوار "الثاني" في الدقيقة 51، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)؛ حيث اقتحم منطقة الـ18، قبل أن يحول عرضية زميله إلى داخل الشباك بـ"رأسه".

لم يكتفِ نجم النادي الأهلي بذلك؛ حيث حصل منتخب بلاده على "ركلة جزاء" ثانية، نفذها بنفسه أيضًا، لكن هذه المرة أسكنها داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الشخصي الثاني له والثالث لكوت ديفوار.

جدير بالذكر أن منتخب كوت ديفوار رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة التاسعة "العلامة الكاملة"، في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات، وبفارق 5 نقاط عن زامبيا، صاحبة المركز الثاني.