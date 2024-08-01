أخبار الأهلي اليوم | البحث عن بديل سان ماكسيمين .. ومزاحمة الهلال على الصفقة المنتظرة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 1 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 أغسطس 2024.

"وسط صمت خالد العيسى" .. الكشف عن أزمة خطيرة في الأهلي وتحذير من القادم!

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، عن "أزمة خطيرة" داخل النادي الأهلي السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

ملف كأس العالم 2034 يصدم الأهلي والاتحاد .. "دوري روشن وراء هذه الأرقام"

وضع ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، تقديرًا لمتوسط الحضور الجماهيري في ملاعب الرياض وجدة والخبر وأبها، من أجل تحديد مباريات الأندية الأكثر جماهيرية. "اقرأ التفاصيل"

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بانسحاب النصر .. عملاق جديد ينافس الهلال على كسر حصون الشباب حول متعب الحربي!

لا يزال متعب الحربي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الشباب، مطلبًا للعديد من أندية دوري روشن السعودي، في ظل تمسك الإدارة ببقاء أحد عناصرها الأساسيين، ورفض فكرة رحيله بشكل نهائي. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يحاول تجهيز البريكان قبل مواجهة الهلال

يُحاول الجهاز الطبي للنادي الأهلي خلال الوقت الحالي، تجهيز فراس البريكان مهاجم الفريق، قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتعرض البريكان للإصابة خلال إحدى وديات الأهلي، حيث يسعى المدرب الألماني ماتياس يايسله الاستعانة بخدمات البريكان ضد الهلال في مواجهة الهلال المقرر لها يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري.

الأهلي يستهدف التعاقد مع بديل ماكسيمين

يُحاول النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، البحث عن جناح مميز، لتعويض رحيل النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين إلى صفوف فنربخشه التركي.

وأشار الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن اللجنة الفنية تسعى للتعاقد مع بديل ماكسيمين، بالإضافة إلى لاعب من مواليد 2003 قبل مواجهة الهلال.