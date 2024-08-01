بانسحاب النصر .. عملاق جديد ينافس الهلال على كسر حصون الشباب حول متعب الحربي!

العروض تتوالي على متعب الحربي رغم رفض الشباب..

لا يزال متعب الحربي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الشباب، مطلبًا للعديد من أندية دوري روشن السعودي، في ظل تمسك الإدارة ببقاء أحد عناصرها الأساسيين، ورفض فكرة رحيله بشكل نهائي.

وتأكد - خلال الساعات الماضية - تراجع نادي النصر عن حسابات التعاقد مع متعب الحربي، حيث بدأت الإدارة النصراوية في البحث عن تدعيم مركز الظهير الأيسر، بالتفاوض مع لاعبين آخرين، مثل حسين الصبياني وسالم النجدي من الشباب والفتح.

من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن النادي الأهلي أصبح جادًّا في طلبه بالتعاقد مع متعب الحربي، ومن المنتظر أن يتحرك نشاط التعاقدات في النادي قريبًا.

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وحول تطورات ميركاتو الأهلي، الذي أثار جدلًا كبيرًا في ظل عدم حسم إدارة النادي لأي صفقة، ذكر الإعلامي وليد سعيد، أن اللجنة الفنية بالنادي، تسعى للتعاقد مع بديل للجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، الذي تمت إعارته لفريق فنربخشة التركي، بالإضافة إلى لاعب شاب من مواليد 2003، قبل مباراة الهلال، المقررة في 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان الإعلامي طارق النوفل، قد صرح بأن نادي الهلال يرغب أيضًا، في الحصول على خدمات متعب الحربي، وقد تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 70 مليون ريال من أجل قبول الشباب برحيله عن النادي العاصمي في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، كان قد أعلن عن رفضه القاطع، رحيل متعب الحربي، حيث صرح بأنه يرفض رحيل أي لاعب يحتاج إليه الشباب، طالما عقده لا يزال ساريًا، ورحيل الحربي مرفوض ولا أحد يراسلنا في هذا اللاعب رجاءً".