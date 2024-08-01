ملف كأس العالم 2034 يصدم الأهلي والاتحاد .. "دوري روشن وراء هذه الأرقام"

المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

وضع ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، تقديرًا لمتوسط الحضور الجماهيري في ملاعب الرياض وجدة والخبر وأبها، من أجل تحديد مباريات الأندية الأكثر جماهيرية.

وأعلنت المملكة عن تسليم ملف الترشح رسميًا، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحت شعار " معًا. ننمو"، فيما ينتظر الشعب السعودي، الإعلان الرسمي من قِبل (فيفا)، عن استضافة المونديال، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، في 11 ديسمبر المُقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن ملاعب الرياض جاءت في صدارة الحضور الأكثر جماهيريًا، بمتوسط 22.677 متفرج في المباراة الواحدة، بناءً على الموسم الماضي من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن أندية الهلال والنصر والشباب والرياض يمثلون العاصمة في المسابقة.

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وجاءت ملاعب جدة في المركز الثاني، بمعدل حضور 19.892 متفرج للمباراة الواحدة، والتي يمثلها الأهلي والاتحاد في دوري روشن، ثم جاءت الخبر في المركز الثالث بـ8.248 متفرج، وأبها رابعة بـ4.714 متفرج.

وحدد ملف كأس العالم 2034، 15 ملعبًا لاستضافة المونديال، عبر 5 مدن، بواقع 8 ملاعب في الرياض، و4 في جدة، مع ملعب في كلٍ من الخبر وأبها ونيوم، مدينة المستقبل.

ووضع ملف استضافة المملكة، 10 مدن أخرى باسم (الداعمة)، لاستضافة معسكرات تدريبية للمنتخبات الوطنية، مع فعاليات أخرى رياضية وسباحية، بينها المدينة المنورة، حائل، بريدة، العلا، الأحساء، جازان.