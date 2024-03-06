أخبار الأهلي اليوم | استهداف نجم الاتحاد .. والمنافسة على لاعب بايرن ميونخ

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 6 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 6 مارس 2023

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"أنت لست ميسي" .. كلوب يكشف طريقته في التعامل مع صلاح

يحرص المدرب الألماني يورجن كلوب بشكل مستمر على إبداء إعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يضعه في مكانة مختلفة عن باقي اللاعبين. "اقرأ التفاصيل"

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الأهلي والنصر أبرز المهتمين .. الشنقيطي يرفض تجديد عقده ويفتح الباب للرحيل

يبدو أن الصراع على الصفقات المحلية لن يكون أقل شراسة الصيف القادم عن سباق التعاقد مع النجوم العالميين، إذ بدأ كبار دوري روشن السعودي يُعدون قوائم المرشحين من اللاعبين السعوديين لضمهم خلال سوق الانتقالات المقبل. "اقرأ التفاصيل"

ليس كيميتش فقط .. السعودية تنافس برشلونة على نجم جديد من بايرن ميونخ

يبدو أن النجم الدولي الألماني جوشوا كيميتش، لن يكون هو محور الصراع الوحيد بين السعودية ونادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

ميلان يقول كلمته .. حقيقة انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي على طريقة نيوكاسل

تفاجأ الشارع الرياضي السعودي، صباح اليوم الأربعاء، بأخبار تفيد باقتراب المملكة العربية السعودية، من الاستحواذ على نادي عالمي جديد. "اقرأ التفاصيل"

بعد رسالته للأهلي .. عمر السومة يُبدع بـ "هاتريك" وهدف قاتل بالدوري القطري

أبدع النجم السوري عمر السومة، ونجح في قيادة ناديه العربي لتحقيق انتصارًا قاتلًا على نظيره قطر برباعية مقابل 3 ضمن منافسات الدوري القطري، وذلك بعد رسالته الأخيرة لنادي السابق الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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