الأهلي والنصر أبرز المهتمين .. الشنقيطي يرفض تجديد عقده ويفتح الباب للرحيل

صراع الكبار انطلق على اللاعب

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يبدو أن الصراع على الصفقات المحلية لن يكون أقل شراسة الصيف القادم عن سباق التعاقد مع النجوم العالميين، إذ بدأ كبار دوري روشن السعودي يُعدون قوائم المرشحين من اللاعبين السعوديين لضمهم خلال سوق الانتقالات المقبل.

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حامد الشنقيطي حارس مرمى الشباب والمنتخب الأولمبي السعودي أحد أولئك الذين سيُشعلون الصراع بين الكبار، إذ رفض تجديد عقده مع ناديه ودخل الفترة الحرة في عقده بالفعل مما يجعله قادرًا على التوقيع لأي فريق آخر مجانًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الخلاف حول التفاصيل المالية سبب الفشل في تجديد عقد الشنقيطي مع الشباب، مشيرة إلى أن النادي العاصمي سيقوم بمحاولة جديدة ويُقدم عرضًا جديدًا لحماية لاعبه من أطماع الكبار وضمان استمراره معهم لسنوات قادمة.

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الصحيفة أوضحت أن حارس مرمى الهلال السابق تلقى عرضين رسميين بالفعل من الاتفاق والقادسية الناشط في دوري يلو والمتوقع صعوده لدوري روشن الموسم القادم، فيما هناك اهتمامًا ملحوظًا من أندية الأهلي والنصر والاتحاد، لكن لم يتقدم أحدهم بعرض رسمي للتوقيع مع اللاعب حتى الآن.

يُشار إلى أن الحارس صاحب الـ18 عامًا خريج الفئات السنية في الهلال، وقد رحل عن فريق تحت 17 سنة للنادي باتجاه الشباب عام 2021.

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