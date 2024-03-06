ميلان يقول كلمته .. حقيقة انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي على طريقة نيوكاسل

حقيقية استحواذ السعودية على العملاق الإيطالي ميلان..

تفاجأ الشارع الرياضي السعودي، صباح اليوم الأربعاء، بأخبار تفيد باقتراب المملكة العربية السعودية، من الاستحواذ على نادي عالمي جديد.

وحسب هذه الأخبار التي انتشرت بقوة؛ دخل صندوق الاستثمارات السعودي، في محادثات رسمية مع ملاك العملاق الإيطالي ميلان؛ لشراء حصة في النادي.

وفي هذا السياق.. كشف مصدر مسؤول بالمؤسسة المالكة لميلان، مساء اليوم، حقيقة الأخبار المنتشرة حاليًا؛ بشأن التفاوض لبيع النادي.

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المصدر نفى في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، وجود أي مفاوضات أو نية من المؤسسة المالكة للعملاق الإيطالي، في بيع النادي، مثلما تردد.

صندوق الاستثمارات السعودي نجح في الفترة الماضية، في الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث ساهم في "تأهله" إلى دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قبل الخروج من دور المجموعات.

وبعيدًا عن الكرة الأوروبية.. استحوذ الصندوق أيضًا، على نسبة 75% من أسهم الرباعي السعودي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ وذلك بعد فتح باب الخصخصة رسميًا.