أخبار الأهلي اليوم | استهداف مهاجم النصر وسباليتي يصرح لأول مرة عن موقفه من السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ18 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ18 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

تفوق على مبابي وميسي .. خطوة جديدة تقرب الأهلي من نجم نيوكاسل يونايتد

اقترب النادي الأهلي، خطوة جديدة من حسم صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"افتح القوس وانتظر" .. الأهلي يدخل مزادًا مع 8 أندية على مهاجم النصر

"افتح القوس وضف اسمًا جديدًا".. حيث يبدو أن المنافسة على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد وصلت إلى ذروتها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"بعتني بكام يا عشري" .. من الظالم والمظلوم في قصة عمر السومة والأهلي؟

"بعتني بكام يا عشري" .. تلك الجملة الشهيرة في فيلم إبراهيم الأبيض أصبحت الأكثر استخدامًا عند الحديث عن الخيانة والغدر، فهل هناك خائن في قصة عمر السومة والنادي الأهلي؟ (طالع التفاصيل)

رقم غريب! .. مانشستر سيتي يرفض عرض الأهلي لضم رياض محرز

كشف خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو النقاب عن رفض مانشستر سيتي لعرض الأهلي الأول لضم جناحه الجزائري رياض محرز، والذي جاء برقم غريب جدًا. (طالع التفاصيل)

لأول مرة .. سباليتي يكشف حقيقة موافقته على عرض الأهلي

رد المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، على "موقفه" من التدريب في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"ساديو ماني من حق النصر" .. انتفاضة "مُبررة" لإحباط محاولات الأهلي

رغم أن الكثيرين توقع أن تكون التحركات في الميركاتو الصيفي الجاري، الخاصة بدوري روشن السعودي، ممنهجة في ظل سيطرة صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية الرباعي الكبير الاتحاد، النصر، الأهلي والهلال، إلا أن صفقة السنغالي ساديو ماني؛ محترف بايرن ميونخ الألماني، خالفت كل التوقعات. (طالع التفاصيل)

هل تعترض الأندية؟ قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

اتخذت رابطة دوري المحترفين قرارًا جريئًا لصالح اللاعبين السعوديين خاصة الشباب منهم، وذلك ضمن البرامج التطويرية التي تخدم استراتيجية التحول للدوري السعودي والتي تضمنت 3 مسارات رئيسية. (طالع التفاصيل)