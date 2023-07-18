تفوق على مبابي وميسي .. خطوة جديدة تقرب الأهلي من نجم نيوكاسل يونايتد

هل يفوز الأهلي بصفقة ساحر نيوكاسل يونايتد؟!

اقترب النادي الأهلي، خطوة جديدة من حسم صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، تم استبعاد النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، من قائمة فريق نيوكاسل يونايتد، للمباراة الودية الاستعدادية، مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن هذا الاستبعاد؛ يأتي بالتزامن مع تلقي آلان ماكسيمين، عروضًا سعودية هامة.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن النادي الإنجليزي، الذي سوف يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ترك الحرية إلى اللاعب؛ لتحديد مستقبله.

اسم ماكسيمين ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ خاصة بعد الصعوبات التي يجدها الراقي، في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، من بايرن ميونخ الألماني.

جدير بالذكر أن ماكسيمين، البالغ من العمر 26 سنة، سجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية مع نيوكاسل، كما تفوق على العديد من الأسماء العالمية؛ أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كأفضل مراوغ في الدوريات الأوروبية، عام 2022.