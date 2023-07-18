هل تعترض الأندية؟ قرار جرئ من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

اتخذت رابطة دوري المحترفين قرارًا جريئًا لصالح اللاعبين السعوديين خاصة الشباب منهم، وذلك ضمن البرامج التطويرية التي تخدم استراتيجية التحول للدوري السعودي والتي تضمنت 3 مسارات رئيسية.
الرابطة أعلنت في بيان رسمي عزمها إطلاق استراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للبطولة على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.
وأوضح البيان أن العمل يجري عبر 3 مسارات هي تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
المسار الأخير الذي يتعلق باللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي تضمن قرارًا بتخفيض الحد الأدنى لأعمارهم إلى 16 عامًا بدلًا من 18، وذلك بدءًا من الموسم القادم 2023-2024.
وفي الموسم التالي، 2025-2026، سيتم تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح 25 لاعبًا بدلًا من 35 لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود 10 لاعبين تحت سن 21 عامًا، وذلك بهدف تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.
هذا القرار قد يضر بمصالح الأندية خاصة الكبيرة، إذ يصعب فيها منح الفرصة للاعبين الشباب لعدم قدرتهم تحمل الضغوطات أحيانًا ويكون كل فريق بحاجة لقائمة كبيرة من اللاعبين ليستطيع اللعب في أكثر من بطولة، فهل نرى اعتراضًا من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي عليه فيما بعد؟
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- ثنائي الاتحاد وقائد الهلال .. نجوم لكن خسارتهم مكسب!
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023
- ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟
- ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟
- قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات.. تعرف على الـ32 منتخبًا المشارك بالبطولة