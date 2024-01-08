أخبار الاتحاد اليوم | وكيل محمد صلاح يفاجئ الجماهير حول مستقبله ولاعب الاتفاق يرفض عرض العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الثامن من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثامن من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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هل يفضل محمد صلاح الانتقال إلى إسبانيا على حساب الهلال أو الاتحاد؟ .. وكيله يرد!

أثار رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، الجدل بشأن مستقبل اللاعب، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وصيف كأس العالم يطلب الانضمام للاتحاد ومارسيلو جاياردو يصدمه بالرد

يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد انعكاس الصورة في سوق الانتقالات، حيث لن تسعى الأندية السعودية خلف نجوم العالم في مختلف القارات، بل سيحرص النجوم على الانتقال إلى دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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يد الأهلي الخفية؟ مدافع الاتفاق يرفض الاتحاد ويُعرقل صفقة التبادل

يبدو أن الانتقالات الشتوية هذا الشهر في دوري روشن السعودي ستُعنون بصراع المحليين، حيث تتنافس عدة أندية على الظفر بالجواهر السعودية، ذلك بعدما كان الصراع في الصيف الماضي على النجوم الأجانب. (طالع التفاصيل)

"خليفة كريستيانو رونالدو" .. مطالب أوروبية بانتقال نجم برشلونة للدوري السعودي

قدم حساب "EiF" الجماهيري نصيحة لجناح برشلونة، جواو فيليكس، بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك بعد اتضاح صعوبة استمراره مع فريقه الكتالوني وعودته إلى أتلتيكو مدريد. (طالع التفاصيل)

محرز الجديد وجوكر اليابان .. نجوم يستحقون متابعة أندية دوري روشن السعودي بأمم آسيا وإفريقيا

تنطلق بطولتي كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا في وقت واحد تقريبًا، وهو الأمر الذي سيكون لمصلحة الأندية السعودية، التي ترغب في ضم لاعبين مميزين، حيث ستكون فرصة لمتابعتهم مع منتخبات بلادهم. (طالع التفاصيل)

منافسة إنجليزية وفرصة سعودية .. مدافع برشلونة "الممتاز" يدفع ثمن عودة شادي رياض

يبدو أن الضائقة المالية لن تدع خطط برشلونة تسير كما المخطط لها، إذ تنوي الإدارة "مجبرة" التخلي عن أحد أهم لاعبي الفريق الذي لم يصل سوى الصيف قبل الماضي. (طالع التفاصيل)

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