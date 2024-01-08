يد الأهلي الخفية؟ مدافع الاتفاق يرفض الاتحاد ويُعرقل صفقة التبادل

صراح المحليين يشتعل في الدوري السعودي

SHAHID

يبدو أن الانتقالات الشتوية هذا الشهر في دوري روشن السعودي ستُعنون بصراع المحليين، حيث تتنافس عدة أندية على الظفر بالجواهر السعودية، ذلك بعدما كان الصراع في الصيف الماضي على النجوم الأجانب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشهد يناير الجاري اتجاه الأندية الكبيرة، خاصة الأهلي والاتحاد، لدعم صفوفها باللاعبين السعوديين بعدما اتضحت الحاجة الماسة لهم خلال النصف الأول من الموسم الجاري، ويُعد سعد الموسى نجم دفاع الاتفاق أحد أهم المطلوبين في السوق.

اللاعب المتواجد حاليًا مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا جذب الأنظار بأدائه القوي مع الاتفاق منذ الموسم الماضي، وقد ارتبط كثيرًا بالأهلي خاصة في ظل ما يُقال حول أنه وعائلته من مشجعي النادي الكبار.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الأيام الأخيرة شهدت تدخل الاتحاد في الصفقة وعرضه صفقة تبادلية رباعية على الاتفاق، حيث يُقدم للنواخذة لاعب وسطه عبد الرحمن العبود ومهاجمه هارون كمارا ويحصل منه في المقابل على الموسى بجانب لاعب الوسط أحمد الغامدي.

الصفقة كانت في طريقها للنجاح بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة جدًا، لكن الموسى فاجأ الجميع برفض الانتقال لبطل السعودية لتتوقف صفقة التبادل الخاصة به مع كامارا، حسبما أفادت صحيفة الرياضية، فيما ستتم تلك الخاصة بالعبود والغامدي.

ولم تكشف الصحيفة سبب رفض المدافع الانتقال للاتحاد، لكن ربما تكون يد الأهلي الخفية خلف ذلك! حيث تتحدث بعض التقارير عن تواصل مسؤولي النادي مع اللاعب وعائلته لضمان عدم انتقاله لأي نادٍ غير الراقي.

SHAHID