"خليفة كريستيانو رونالدو" .. مطالب أوروبية بانتقال نجم برشلونة للدوري السعودي

مستقبل جناح البارسا مازال معلقًا

قدم حساب "EiF" الجماهيري نصيحة لجناح برشلونة، جواو فيليكس، بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك بعد اتضاح صعوبة استمراره مع فريقه الكتالوني وعودته إلى أتلتيكو مدريد.

الجناح البرتغالي يلعب مع البارسا منذ بداية الموسم الجاري بالإعارة من أتلتيكو مدريد، ورغم البداية الممتازة إلا أن الأمور اختلفت في الأسابيع الأخيرة وأصبح مستقبل اللاعب معلقًا بين انتقاله نهائيًا للفريق أو عودته إلى العاصمة مدريد.

صاحب الـ24 عامًا فقد مكانه الأساسي في المباريات الأخيرة لصالح فيران توريس وقد بدأ البعض يُشكك في استحقاقه البقاء الموسم القادم خاصة مع التكلفة العالية للصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب "EiF" نشر تغريدة عبر منصة إكس رأى خلالها أن الحل الأفضل لفيليكس هو الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى استحالة استمراره في القارة العجوز مع حالة التذبذب التي يعيشها في مستواه وعطائه.

إذ كتب "الرهان الأفضل لجواو فيليكس في تلك المرحلة من مسيرته هو الانتقال إلى السعودية. أتلتيكو مدريد سيستعيد جزءًا من استثماره المالي الكبير في اللاعب والسعودية ستُحب السحر المصاحب لاسم اللاعب، كما أنه قد مناسب ليكون خليفة رونالدو هناك. ببساطة، هذا الصبي لا يستطيع النجاح في أوروبا مع حالة التذبذب المرعبة في مستواه، يوم يُقدم أداءً مذهلًا و5 أيام يتحول إلى شبح في الملعب".