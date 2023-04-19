أخبار الاتحاد اليوم | نونو سانتو يرصد الهلال .. والبيشي يقترب من العودة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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جاء لأجل الوحدة وضمك .. كريستيانو رونالدو "قطة" أمام الكبار!

"رجل المهام الصعبة" مصطلح ربما كان يقال عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقًا، لكن حاليًا صار "رجل المهام السهلة".. "اقرأ التفاصيل"

الصداقة أفعال وليست أقوال! .. عيدية الهلال تعوض الاتحاد عما سلبه منه سابقًا

دائمًا ما تظهر الصداقة بين الهلال والاتحاد في مختلف المناسبات سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري أو المسؤولين، لكن الزعيم أثبت هذه الصداقة عمليًا ليلة أمس.. "اقرأ التفاصيل"

سيتم ترحيله؟ .. حينما رفضت السعودية التهاون مع لاعب قام بنفس حركة كريستيانو رونالدو المشينة!

بينما كان يتطوق الجميع لمتابعة ما سيقدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في أول ديربي له أمام الهلال، أصبح الدون حديث الساعة، لكن نظرًا لتصرفه غير الأخلاقي. "اقرأ التفاصيل"

سانتو يبدأ الاستعداد للهلال

بدأ المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق النصر، الاستعداد لمواجهة الهلال في كلاسيكو نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ سانتو رصد نقاط ضعف وقوة الهلال أمام النصر في ديربي الرياض، وذلك من أجل الاستفادة منها في المواجهة المقرر لها في نصف نهائي كأس الملك، يوم الأحد المقبل.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الاتحاد يقترب من استعادة البيشي أمام الهلال

اقترب عبد العزيز البيشي جناح فريق نادي الاتحاد، من المشاركة في مباراة فريقه أمام الهلال، في كلاسيكو نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأنهى البيشي برنامجه العلاجي من الإصابة أسفل الظهر، حيث بدأ برنامجه اللياقي بالجري حول مضمار الملعب، ليقترب من المشاركة أمام الهلال.

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