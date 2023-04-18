الصداقة أفعال وليست أقوال! .. عيدية الهلال تعوض الاتحاد عما سلبه منه سابقًا

زهيرة عادل
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Hilal - Ittihad 2023GOAL AR
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عيدية قدمها الهلال للاتحاد من جيب النصر!

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دائمًا ما تظهر الصداقة بين الهلال والاتحاد في مختلف المناسبات سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري أو المسؤولين، لكن الزعيم أثبت هذه الصداقة عمليًا ليلة أمس..

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بالأمس، حقق الأزرق الفوز أمام النصر في ديربي الرياض بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

هذه الهزيمة جمدت رصيد العالمي عند 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد، صاحب الصدارة، والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

في المقابل، يحل الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، وقد خاض مباراتين أكثر من منافسيه، إذ ابتعد عمليًا عن المنافسة على اللقب.

لكن ابتعاد الزعيم عن المنافسة لا يعني أنه سيترك غريمه وجاره النصر، يعبث بمنافسيه بأريحية!

انتصار الهلال في ديربي ليلة أمس، بمثابة "عيدية" عيد الفطر المبارك المنتظر للعميد وجماهيره أو بالأحرى هو تعويض عما سلبه الزعيم من النمور في الموسم الماضي..

وقتها كان الاتحاد منافسًا قويًا على اللقب، بل المرشح الأقوى ومحتل الصدارة، لكن الزعيم عاد في الجولات القاتلة بقوة وسلب اللقب من العميد بجمعه لـ67 نقطة مقابل 65 للنمور.

والآن مهد الأزرق الطريق للنمور لتوسعة الفارق مع النصر لست نقاط حال الفوز في مباراتهم المقبلة أمام الشباب، مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم، فهل يستغل الاتحاد هذه الفرصة أم يرد عيدية الهلال؟

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