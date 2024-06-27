أخبار الاتحاد اليوم | موقف الشباب من صفقة المعيوف وبديل جاياردو يرفض ملايين المملكة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 يونيو 2024..

رد المدير الفني الألماني دينو توبمولر، على عرض نادي الاتحاد السعودي "الضخم"؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا، في صفقة التعاقد مع الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، من عملاق جدة الاتحاد، خلال صيف العام الحالي.

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حسم نادي جنوى الإيطالي، "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، المستهدف من فريق الاتحاد السعودي، خلال صيف العام الحالي.

قرر نادي الاتحاد التخلص من 6 نجوم محليين في صفوفه دفعة واحدة، من أجل إعداد قائمة الفريق للموسم القادم 2024-25، حيث اشترط زكريا هوساوي الرحيل بشكل نهائي.

دار نقاش ساخن حول صفقات أندية دوري روشن السعودي، وأبرز العناصر التي يُتوقع أن تنتقل إلى المملكة، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.