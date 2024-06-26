"الهدف رقم 1" .. مدرب آينتراخت فرانكفورت يرد على عرض الاتحاد الضخم

الاتحاد يبحث عن "بديل" للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو..

رد المدير الفني الألماني دينو توبمولر، على عرض نادي الاتحاد السعودي "الضخم"؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتحاد بدأ المفاوضات مع توبمولر "43 سنة"، في اليومين الماضيين؛ لإقناعه بالرحيل عن القيادة الفنية لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، والانتقال إلى الملاعب السعودية؛ وسط أنباء عن تقديم عرض بـ8 مليون يورو سنويًا - قابل للزيادة -؛ حيث يعتبر الهدف "رقم 1" لعملاق جدة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، مساء اليوم الأربعاء، رفض المدير الفني الألماني عرض العميد الاتحادي؛ قائلًا: "تم اتخاذ القرار بالفعل".

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بلاتنبيرج أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن توبمولر يريد الاستمرار مع آينتراخت فرانكفورت؛ حيث أنه ملتزم تمامًا بعقده مع النادي الألماني.

توبمولر عمل مساعدًا للمدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، في الفترة من 2021 إلى 2023، قبل أن يصبح "الرجل الأول" لفريق آينتراخت فرانكفورت؛ محققًا معه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن المدير الفني الألماني، سبق وحقق إنجازات عديدة مع نادي "إف 91 دوديلانج" من لوكسمبورج، عندما تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم من 2016 إلى 2019؛ حيث توّج بـ7 ألقاب رسمية، من بينها ثلاثية في الدوري المحلي.