الاتحاد يبعد 6 محليين دفعة واحدة .. وزكريا هوساوي يطلب الرحيل

نادي الاتحاد يغربل قائمته

قرر نادي الاتحاد التخلص من 6 نجوم محليين في صفوفه دفعة واحدة، من أجل إعداد قائمة الفريق للموسم القادم 2024-25، حيث اشترط زكريا هوساوي الرحيل بشكل نهائي.

وتنص لائحة قوائم الأندية للموسم الجديد، على تسجيل 25 لاعبًا في قائمة كل فريق، منهم 15 لاعبًا سعوديًا، و10 غير سعوديين منهم 2 تحت مواليد 2003 فيما فوق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الجهاز الإداري في نادي الاتحاد أبلغ وكلاء السداسي: "صالح العمري، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، سلطان الفرحان، مد الله العليان، زكريا هوساوي"، برغبة النادي في إبعادهم عن قائمة الفريق.

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ورفض زكريا هوساوي مبدأ الإعارة لأي فريق آخر، وطالب بالانتقال النهائي، خاصة أنه في سيتبقى في عقده عام واحد حال إعارته لمدة موسم لفريق آخر.

وطالب هوساوي مخالصته ماليًا كحل آخر حال استمرار رغبة مسؤولي الاتحاد في رحيله عن الفريق الموسم القادم، حيث سيلتحق بمعسكر الفريق في البرتغال وإسبانيا، بعد أن طلبت إدارة الكرة جواز سفره لاستخراج تأشيرة السفر إلى المعسكر الإعدادي.