أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة أنمار الحائلي .. وحسم مصير برونو هنريكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 مارس 2023.

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"هنا شعرنا بالأمن والأذان طمأننا" .. جورجينا وزوجات أجانب الدوري السعودي تتغزلن في المملكة

قبل ديسمبر 2022م، الحديث كان مسلطًا على صعوبة موافقة جورجينا رودريجيز؛ صديقة كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر الحالي، على عرض العالمي، لصعوبة تأقلمها مع الأجواء في المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

تزامنًا مع قلق الرخصة الآسيوية .. تصرف الرئيس التنفيذي للاتحاد يثير استياء الجمهور!

بينما يجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي على صفيح ساخن في انتظار حصول ناديهم على الرخصة الآسيوية وضيق الوقت، استاء البعض من تصرفات عبد الوهاب عابد؛ الرئيس التنفيذي للنادي. "اقرأ التفاصيل"

الفشل لن يتكرر مرتين .. تدخل رسمي ينقذ الاتحاد من فخ الرخصة الآسيوية

لا حديث في نادي الاتحاد السعودي يعلو فوق الرخصة الآسيوية، وسط مخاوف كبيرة لدى الجماهير من تكرار فشل الموسم الماضي. "اقرأ التفاصيل"

برونو هنريكي يخرج من حسابات الاتحاد للموسم القادم

أكدت صحيفة "عكاظ" على أن نادي الاتحاد، قرر عدم تمديد عقد النجم البرازيلي برونو هنريكي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد هنريكي سيدخل الفترة الحرة بداية من أبريل المقبل، واللاعب أصبح خارج حسابات العميد.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

أنمار الحائلي يفاجئ جمهور الاتحاد بالرخصة الآسيوية

أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عن حصول ناديه على الرخصة الآسيوية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أنمار الحائلي عبر حسابه: "الرخصة الآسيوية"، في إشارة إلى حصول ناديه عليها، ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

Shahid