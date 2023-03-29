الفشل لن يتكرر مرتين .. تدخل رسمي ينقذ الاتحاد من فخ الرخصة الآسيوية

عام 2019م شهد آخر ظهور قاري لنادي الاتحاد

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لا حديث في نادي الاتحاد السعودي يعلو فوق الرخصة الآسيوية، وسط مخاوف كبيرة لدى الجماهير من تكرار فشل الموسم الماضي.

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العميد فشل الموسم الماضي في إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية، رغم احتلاله مركز مؤهل لدوري الأبطال في جدول ترتيب الدوري المحلي، ليغيب عن النسخة الحالية من البطولة القارية.

ورغم خروج بعض المزاعم عن اقتراب فشل إدارة أنمار الحائلي للعام الثاني على التوالي في هذا الملف، أكد الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي أن مجلس ناديه قد أنهى ما يقرب من 70% من متطلبات الحصول على الرخصة، بعدما حصل على دعم قوي وتدخل رسمي، لم يكشف عن تفاصيله.

وأكد أبو بكر للجماهير أن النادي الجداوي سيعلن غدًا الخميس، حصوله على الرخصة أو بعد غدٍ على الأكثر.

جدير بالذكر أن الجمعة المقبل هو الموعد النهائي لتسليم الأندية لمستندات الرخصة، والتي تشمل خمسة معايير، يجب استيفائها ألا وهي المعايير الرياضية، الإدارية، القانونية، البنية التحتية والمالية.

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