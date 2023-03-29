تزامنًا مع قلق الرخصة الآسيوية .. تصرف الرئيس التنفيذي للاتحاد يثير استياء الجمهور!

الاتحاد فشل الموسم الماضي في الحصول على الرخصة الآسيوية وهو ما تسبب في غيابه عن النسخة الحالية

shahid

بينما يجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي على صفيح ساخن في انتظار حصول ناديهم على الرخصة الآسيوية وضيق الوقت، استاء البعض من تصرفات عبد الوهاب عابد؛ الرئيس التنفيذي للنادي.

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عابد تسبب في الموسم الماضي في عدم حصول النادي على الرخصة، وبالتالي الغياب عن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لعدم قدرته على إنهاء المتطلبات بحكم أنه المسؤول عن هذا الملف.

وحاليًا تزعم بعض التقارير صعوبة حصول العميد على الرخصة للعام الثاني على التوالي، فيما يؤكد آخرون اقتراب الإدارة من إنهاء هذا الملف والحصول عليها بعد تلقي دعم رسمي، وبين هذا وذاك، استاء الجمهور من تصرفات الرئيس التنفيذي.

الجمهور نشر فيديو من حساب عابد عبر تطبيق "سناب شات"، والذي يظهر خلاله منسجمًا مع إحدى الأغنيات، وشن هجومًا حادًا عليه، لعدم تقديره لمشاعر الجماهير وقلق الحالي.

فيما دافع عنه البعض، مؤيدًا حرية تصرف المسؤولين بعيدًا عن مناصبهم وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الجمعة المقبل هو الموعد النهائي لتسليم الأندية لمستندات الرخصة، والتي تشمل خمسة معايير، يجب استيفائها ألا وهي المعايير الرياضية، الإدارية، القانونية، البنية التحتية والمالية.

Shahid