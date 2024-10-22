أخبار الاتحاد اليوم | بلان يعترف بالمعاناة والإصابة المزعجة ونجم العميد خلف لاعب الأهلي في قائمة أعلى الرواتب

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"إصابة لاعب الاتحاد مزعجة".. لوران بلان يكشف عن أسرار معاناة فريقه ويتخذ هذا القرار!

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن الصعوبات التي يُعاني منها فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

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مفاجأة .. صفقة جديدة تدعم الاتحاد في المباريات القادمة

في مفاجأة كبرى.. بات بإمكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أن يعتمد على صفقة أجنبية جديدة، خلال المباريات القادمة؛ وقبل فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

عبد الإله العمري يُبدد قلق جمهور الاتحاد بشأن إصابته أمام القادسية

بدد عبد الإله العمري مدافع الاتحاد قلق جمهور فريقه بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة القادسية الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد حُسم موقفه من مباراة الرياض القادمة. (طالع التفاصيل)

الشنقيطي يعود

شارك مهند الشنقيطي؛ مدافع الاتحاد، في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

مدافع العميد كان قد أصيب في مفصل القدم خلال مواجهة القادسية، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

لكن أثبت الشنقيطي اليوم جاهزيته للمباراة المقبلة أمام الرياض، المقرر لها بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن.

نجم الاتحاد خلف لاعب الأهلي .. الكشف عن الرواتب الحقيقية لنجوم دوري روشن السعودي

على مدار العامين الماضيين، أصبح دوري روشن السعودي من القوى العظمى في سوق الانتقالات بمختلف أنحاء العالم، حيث تفوق على العديد من الدوريات الأخرى مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي. (طالع التفاصيل)