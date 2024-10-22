النجم البرتغالي يغرد بعيدًا عن الجميع

على مدار العامين الماضيين، أصبح دوري روشن السعودي من القوى العظمى في سوق الانتقالات بمختلف أنحاء العالم، حيث تفوق على العديد من الدوريات الأخرى مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

هذه الطفرة كلفت خزائن الأندية السعودية مبالغ ضخمة لجلب صفوة نجوم العالم، وفي تقرير لها، كشفت صحيفة "الشرق" عبر بيانات مدعومة من بلومبرج ومجلة فوربس الاقتصادية المعروفة، عن رواتب أبرز نجوم دوري روشن.

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وأشار التقرير إلى أن كريستيانو رونالدو نجم النصر هو الأعلى أجرًا بفارق كبير عن بقية النجوم في المسابقة، حيث يحصل على مبلغ قدره 263 مليون يورو، مقسمًا إلى أكثر من 200 مليون كراتب بالإضافة إلى 60 مليونًا من عائدات الإعلانات.

وأما نيمار فيحصل على ما يزيد قليلًا عن 100 مليون يورو مع الهلال "74 مليونًا كراتب بالإضافة إلى 28 في دخل الإعلانات"، بينما يصل أجر كريم بنزيما مع الاتحاد إلى حوالي 96 مليونًا، منهم 4 ملايين فقط للإعلانات.

وفي المركز الرابع يأتي ساديو ماني لاعب ليفربول وبايرن ميونخ السابق، حيث يحصل على 48 مليون يورو مع النصر بفارق شاسع عن زميله رونالدو.

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واستعرضت "فوربس" كذلك رواتب الوافدين الجدد إلى المسابقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويأتي على الصدارة إيفان توني، بوصول راتبه مع الأهلي إلى 23 مليون يورو.

ويتساوى كل من جواو كانسيلو مدافع الهلال وموسى ديابي جناح الاتحاد في الراتب، ولكل منهما 17 مليون يورو، مقابل 15 مليونًا لمحمد سيماكان المنضم حديثًا إلى النصر.

وبحسب نفس البيانات، انضم كذلك المهاجم الجابوني بيير أوباميانج والمدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز إلى قائمة الرواتب الأعلي، وذلك بحصولهما على أكثر من 10 ملايين يورو سنويًا مع القادسية، وهو ما يزيد كثيرًا عن رواتبهما السابقة في أوروبا.