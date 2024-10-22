عبد الإله العمري يُبدد قلق جمهور الاتحاد بشأن إصابته أمام القادسية

حُسم موقفه من مواجهة الرياض القادمة في دوري روشن السعودي

بدد عبد الإله العمري مدافع الاتحاد قلق جمهور فريقه بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة القادسية الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد حُسم موقفه من مباراة الرياض القادمة.

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المدافع المُعار من النصر تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة القادسية التي حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 3-1، وقد تحامل على نفسه وواصل اللعب حتى خارت قواه عند الدقيقة الـ92 ليُغادر الملعب ويُشارك بدلًا منه الجناح عبد الرحمن العبود.

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جمهور العميد أبدى قلقه عبر منصات السوشيال ميديا من تعرض العمري لإصابة عضلية صعبة وحاجته لعلاج طويل، خاصة مع أزمة المدافعين في الفريق، لكن صحيفة الرياضية أزالت تلك المخاوف بالكشف عن تعافي اللاعب تمامًا وجاهزيته لمواجهة الرياض الخميس القادم في دوري روشن.

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الصحيفة أوضحت أن المدافع السعودي تعرض لشد عضلي خلال مواجهة القادسية، لكنه تعافي تمامًا وشارك في التدريبات الجماعية يوم أمس الإثنين ليُصبح جاهزًا تمامًا لمباراة الرياض.

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا لعب 5 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، شارك في الأولى من مقاعد البدلاء وبدأ الأربعة التالية.