أخبار الاتحاد اليوم | لاعب العميد يهدد بخطر قانوني واستبعاد سعودي من قضية سباهان

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"احتجاجات محلية وسحب نقاط آسيوية" .. الاتحاد أمام خطر قانوني كبير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تهديدات قانونية خطيرة للغاية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

استبعاد أصحاب المصالح .. تطور جديد في قضية سباهان والاتحاد

شهدت قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا، تطورًا جديدًا، كشف عنه الماليزي داتو ويندسور جون؛ الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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فابينيو يغيب أمام التعاون

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد، تضاءلت فرصه في المشاركة أمام التعاون غدًا الجمعة.

العميد من المقرر أن يحل ضيفًا على سكري القصيم في الغد، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

لكن البرازيلي تواصل غيابه عن التدريبات ولم يحضر مران الأمس، على إثر الإصابة التي لحقت به خلال فترة التوقف الحالية.

ومن المقرر أن يتحدد موقفه من مواجهة التعاون بشكل نهائي اليوم، من قبل البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق.

إطلاق المرحلة الثانية من تذاكر المونديال

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" أمس الأربعاء، طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية السعودية 2023، والتي ستستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، عبر موقعه الرسمي.

ويشارك الاتحاد في تلك البطولة بصفته صاحب الأرض وبطل الموسم الماضي من دوري روشن، على أن يفتتح مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويصعد الفائز من بينهما لمواجهة الأهلي المصري.

بينهما نجم المغرب .. أندية دوري روشن توجه أنظارها إلى مدافعي الدوري الإنجليزي!

بدأت أندية دوري روشن السعودي، في التحرك خلال الوقت الحالي، لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبقى على انطلاقها حوالي 70 يومًا، ليتم استهداف مدافعين بالدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

دروجبا: أشجع فريقًا سعوديًا .. وأريد اللعب في دوري روشن

أكد النجم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، على أنه يُشجع أحد أندية دوري روشن السعودي، مُشيرًا إلى أنه كان يتمنى اللعب في الدوري حاليًا. (طالع التفاصيل)

"التوقيع للنصر فقط كافٍ لاستدعائي" واعتراف رسمي بمجاملة نجم الهلال .. عندما تضرب "الواسطة" المنتخب السعودي!

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