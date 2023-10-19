استبعاد أصحاب المصالح .. تطور جديد في قضية سباهان والاتحاد

قرار مفاجئ من الاتحاد الآسيوي

شهدت قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا، تطورًا جديدًا، كشف عنه الماليزي داتو ويندسور جون؛ الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال داتو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "سيتم استبعاد الإيراني جاهانجير باجلاري رئيس لجنة الانضباط، والسعودي بندر الحميداني عضو اللجنة من مناقشة قضية مباراة سباهان والاتحاد".

وأوضح: "استبعاد الثنائي من مناقشة قضية سباهان والاتحاد نظرًا لتعارض المصالح للطرفين في القضية المنظورة حاليًا".

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الأمين العام للاتحاد الآسيوي أضاف: "قرار استبعاد جاهانجير والحميداني طبيعي، حيث سيتم استبعاد أي شخص من اللجنة له مصلحة من جانب الطرفين في أي قضية".

وألغيت مباراة سباهان والاتحاد في دوري أبطال آسيا، بسبب وجود أشياء في ملعب نقش جهان الذي كان سيستضيف اللقاء، لا تمت للرياضة بصلة.