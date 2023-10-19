بينهما نجم المغرب .. أندية دوري روشن توجه أنظارها إلى مدافعي الدوري الإنجليزي!

هل نرى ثنائي الدوري الإنجليزي في دوري روشن الموسم المقبل؟

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بدأت أندية دوري روشن السعودي، في التحرك خلال الوقت الحالي، لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبقى على انطلاقها حوالي 70 يومًا، ليتم استهداف مدافعين بالدوري الإنجليزي.

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وأشار موقع "فوتبول إنسايدر إن" إلى أن وست هام يونايتد يستعد حاليًا، لتدعيم خط دفاعه بلاعبين جدد، في ظل اهتمام أندية دوري روشن بالمغربي نايف أكرد والفرنسي كيرت زوما، لضمهما في الشتاء المقبل.

وأضاف الموقع أن ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، لا يفضل رحيل أكرد أو زوما، لأنهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيلته.

ويخطط وست هام للتعاقد مع هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، الذي حاول ضمه الصيف الماضي ولكنه لم ينجح، حيث سيتم فتح المفاوضات معه من جديد لإقناعه بالانضمام إلى الفريق خلال شتاء 2024.

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وشارك أكرد في جميع مباريات وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، باستثناء مباراة واحدة كانت أمام برايتون وينتهي عقده في صيف 2027، كما أن زوما لعب جميع مباريات فريقه في الدوري، مع حصوله على راحة في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية، وينتهي عقده في صيف 2025.

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