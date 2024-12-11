أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يُدافع عن السعودية .. وجماهير العميد تتفوق على الجميع!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

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فريق واحد استطاع الاقتراب منه .. الاتحاد طرف 4 مباريات من الـ5 الأعلى حضورًا جماهيريًا في دوري روشن

كشف برنامج "أكشن مع وليد" عن المباريات الخمسة الأكثر حضورًا جماهيريًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد تواجد الاتحاد في 4 منها! "اقرأ التفاصيل"

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ليس كأس العالم 2034 فقط .. "فيفا" يجهز مفاجأة كبرى للسعودية!

يترقب السعوديون والعالم العربي أجمع، تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء غدٍ الأربعاء، على "ملف" استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للمنتخبات 2034. "اقرأ التفاصيل"

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ليس فينيسيوس أو مودريتش .. نادٍ سعودي يتحرك لضم نجم ريال مدريد في يناير!

يترقب العالم الكروي تحركات أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، حيث تظهر عدة أسماء مهمة في أجندة الأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"المملكة ليست صحراء فقط!" .. كريم بنزيما يكشف عن سبب سيجعل السعودية تنافس بقوة في كأس العالم 2034

أشاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بـ"التطور الهائل" الذي تشهده المملكة، في مختلف المجالات الحياتية. "اقرأ التفاصيل"

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ليس كأس العالم 2034 فقط .. "فيفا" يجهز مفاجأة كبرى للسعودية!

يترقب السعوديون والعالم العربي أجمع، تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء غدٍ الأربعاء، على "ملف" استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للمنتخبات 2034. "اقرأ التفاصيل"