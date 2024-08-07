أخبار الاتحاد اليوم | عودة فابينيو، ونصيحة محمد نور الغريبة بشأن كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 أغسطس 2024.

عودة فابينيو لتدريبات الاتحاد

عاد لاعب الوسط، فابينيو، إلى معسكر الاتحاد المقام حاليًا في إيطاليا، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحت له بسبب قدوم مولوده.

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اللاعب أصبح جاهزًا لخوض المباراة الودية أمام إنتر مساء اليوم في مونزا.

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