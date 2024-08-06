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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأنديةالقنوات الناقلةإنتر v الاتحادبرشلونة v ميلانالاتحادبرشلونةميلانريال مدريد v تشلسيتشلسيريال مدريدإنترشتورم جراتس v باريس سان جيرمانشتورم جراتسباريس سان جيرمانساوثامبتون v لاتسيوساوثامبتونلاتسيوآرسنال v باير ليفركوزنآرسنالباير ليفركوزن

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 حيث نتابع لقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة المصرية.

كما سنكون على موعد مع أكثر من مواجهة ودية قوية تحمل الكثير من المتعة والإثارة، حيث يلتقي ريال مدريد وتشيلسي وجهاً لوجه، بينما يواجه برشلونة فريق ميلان الإيطالي، وللفرق العربية نصيب، حيث سنكون على موعد مع مباراة الاتحاد السعودي والإنتر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 "07-08-2024"

كأس الرابطة المصرية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق حسن
محمد مصطفى عفيفي

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - ريال مدريد02:00 مصر والسعوديةالكويت الرياضيةعبد الله الحربي
برشلونة - ميلان02:30 مصر والسعوديةالكويت الرياضية بلسطارق الملا
كيتشي - أتلتيكو مدريد15:00 مصر والسعوديةTOD-
شتورم جراتس - باريس سان جيرمان19:30 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 4جواد بدة
آرسنال - باير ليفركوزن20:00 مصر والسعوديةدبي الرياضية
عمان الرياضية		لم يعلن بعد
ساوثهامبتون - لاتسيو21:30 مصر والسعوديةSTARZPLAY-
الإنتر - الاتحاد22:30 مصر والسعوديةSTC TVجعفر الصليح

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