أخبار الاتحاد اليوم | صراع إنجليزي على جوتا .. وصفقة روميلو لوكاكو مهددة بالفشل!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 8 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 8 يونيو 2024

"يفكر في المستقبل أيضًا" .. الاتحاد يكشف عن صفقته الرابعة في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي الاتحاد عن إبرام صفقة جديدة، من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال المُوسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"صدمة لجمهور الاتحاد!" .. وكيل سعود عبدالحميد يكشف كواليس خفية في انتقال اللاعب إلى الهلال

كشف فهد باقديم، وكيل أعمال النجم الدولي سعود عبدالحميد، عن حقيقة "خيانة" اللاعب، لنادي طفولته الاتحاد السعودي، قبل الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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"القطعة المتبقية في رقعة المعارين من الاتفاق" .. الاتحاد يحسم مصير حامد الغامدي رسميًا!

أعلن نادي الاتحاد عن بقاء حامد الغامدي، لاعب فريق الكرة المعار من صفوف الاتفاق، خلال المُوسم الرياضي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

الكلمة الأخيرة .. الاتحاد يبلغ جاياردو بـ"القرار النهائي" بعد صراع الإدارة وبلانيس

أيام من "الانقسام" عاشها نادي الاتحاد السعودي؛ بسبب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"سيباع بأقل من قيمته" .. ناديان من إنجلترا يتنافسان لضم جوتا

تحدثت أنباء عن عروض إنجليزية للاتحاد من أجل التعاقد مع جناح الفريق البرتغالي جوتا في الانتقالات الصيفية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

كونتي قلب الأمور رأسًا على عقب.. صفقة "الاتحاد - لوكاكو" في مهب الريح!

أتى التولي الرسمي لأنطونيو كونتي مهمة تدريب نادي نابولي ليلعب دور "تأثير الدومينو" فيما يتعلق بصفقة انتقال محتملة لروميلو لوكاكو إلى الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"