"يفكر في المستقبل أيضًا" .. الاتحاد يكشف عن صفقته الرابعة في الميركاتو الصيفي

الاتحاد يعلن عن صفقته الرابعة للموسم الجديد..

أعلن نادي الاتحاد عن إبرام صفقة جديدة، من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال المُوسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وكان الاتحاد قد خاطب إدارة الاتفاق، بطلب تفعيل بند شراء عقدي اللاعبين سعد آل موسى، وأحمد الغامدي، المنصوص عليه في اتفاقية إعارتهما لصفوف النادي، في يناير الماضي، كما أعلن عن تمديد إعارة حامد الغامدي لعام إضافي.

وكشف الاتحاد عن صفقته الرابعة للموسم الجديد، بالتعاقد رسميًا مع حارس المرمى الشاب، حامد الشنقيطي، بعقد احترافي لمدة 5 مواسم، في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق الشباب، تحت 23 عامًا.

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ويطمح العميد نحو بداية جديدة في الموسم المُقبل، بعد آداء كارثي للفريق خلال موسم 2023-2024، شهد خروج الفريق خالي الوفاض من كافة البطولات، كما احتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، كما خرج من الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدة.

وفقد الاتحاد فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية خلال الموسم المقبل، فيما ينتظر العميد ترشيحًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية، والتي تعود بعد توقف استمر 9 سنوات.

وكان الاتحاد قد كشف عن رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بعد نهاية عقده، فيما لم يقدم الحارس عبد الله المعيوف، الذي قاد الفريق أساسيًا خلال النصف الثاني من الموسم، المستوى المأمول منه، ليرتبط اسم العميد برغبته في التعاقد مع حارس عالمي في الميركاتو الصيفي، وكان البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى دوري روشن، وسط صراع مع النصر.