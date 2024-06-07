"صدمة لجمهور الاتحاد!" .. وكيل سعود عبدالحميد يكشف كواليس خفية في انتقال اللاعب إلى الهلال

واحدة من أكبر الصفقات المحلية..

كشف فهد باقديم، وكيل أعمال النجم الدولي سعود عبدالحميد، عن حقيقة "خيانة" اللاعب، لنادي طفولته الاتحاد السعودي، قبل الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال.

سعود البالغ من العمر 24 سنة، انتقل من الاتحاد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ ليحقق معه العديد من الإنجازات.

ونفى باقديم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، خيانته هو أو اللاعب، للعميد الاتحادي - كما يردد النادي وبعض المنسوبين له -؛ قائلًا: "بكل بساطة.. سعود دخل وقتها، فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار وكيل سعود عبدالحميد، إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد، قدموا عرضًا واحدًا فقط للاعب، والأخير وافق عليه؛ من أجل تجديد عقده، والبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح أنه وسعود، ظلا ينتظران الإدارة الاتحادية، تحول مقدم العقد الجديد، لحسابات اللاعب البنكية، أو أن تصدر شيكًا مصدقًا بذلك؛ وهو الأمر الذي لم يحدث أبدًا.

واتهم فهد باقديم، أحد الأشخاص في الإدارة الاتحادية - لم يكشف عن هويته -، بـ"مراوغة" سعود عبدالحميد؛ ما دفع الأخير للموافقة على عرض الهلال، في النهاية.