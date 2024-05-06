أخبار الاتحاد اليوم | صدمة محمد نور في أقربائه الأطفال، وتناقض تصريحات سعد اللذيذ

لقطة الأسبوع من مدرجات الجوهرة المشعة

الجدل حول الدعم وصفقات الأجانب انفجر من جديد بعد مؤتمر سعد اللذيذ

الاتحاد كان قد خسر مباراته السابعة أمام الهلال هذا الموسم

هل كان يمزح أم يقول الحقيقة؟

"النصر ينتظر الهدية" .. مفاجأة قانونية تمنح الاتحاد خطة للثأر من الهلال قبل نهائي كأس الملك!

خطة ماكرة من الاتحاد..

"الدعم حسب المراكز".. مسؤول يكشف تناقض تصريحات سعد اللذيذ!

مفاجأة جديدة حول تصريح اللذيذ في مؤتمر الرياضة..