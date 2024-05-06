Abderrazak Hamdallah Ittihad HilalGetty Images
تامر أبو سيدو

لجنة الانضباط تزيد من أوجاع الاتحاد وحمدالله عقب الخروج من كأس الملك أمام الهلال

الاتحادKing Cupالهلالعبد الرزاق حمد الله

الاتحاد كان قد خسر مباراته السابعة أمام الهلال هذا الموسم

زادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أوجاع نادي الاتحاد بعد خروجه من نصف نهائي كأس الملك على يد الهلال الثلاثاء الماضي.

الاتحاد كان قد خسر أمام ضيفه في جدة بهدفين مقابل هدف واحد رغم لعب الهلال منقوصًا من نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لشوط كامل، وقد كانت تلك هي الخسارة السابعة للعميد أمام الزعيم هذا الموسم.

لجنة الانضباط عاقبت الاتحاد بتغريمه ماليًا بـ100 ألف ريال سعودي بسبب إلقاء جماهيره 20 زجاجة مياه على أرض الملعب خلال اللقاء، ومن الجيد أن الزجاجات لم تتسبب في أي إصابات.

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اللجنة عاقبت كذلك عبد الرزاق حمدالله وزميله سعد آل موسى بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة "فلاش إنترفيو" عقب نهاية اللقاء.

وأوضحت اللجنة في بيانها الرسمي أن تلك القرارات غير قابلة للاستئناف.

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