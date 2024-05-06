"صنع له 3 أهداف" .. نجم الاتحاد السابق يصدم بنزيما ويفضل زميله الجديد عليه!

هل كان يمزح أم يقول الحقيقة؟

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شارك مع بنزيما في 15 مباراة، وصنع له ثلاثة أهداف، قبل أن يغادر قلعة الاتحاد، ويسافر إلى بلاده، ليخوض فترة احتراف جديدة بعد عامين ونصف.

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البرازيلي إيجور كورنادو، لاعب وسط الاتحاد السابق، الذي لعب 71 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 32 تمريرة حاسمة، وشارك مع العميد في بطولة كأس العالم للأندية، خلال مباراتي أوكلاند سيتي والأهلي، قبل رحيله إلى كورنثيانز البرازيلي.

وتلقى كورنادو سؤالًا من أحد المشجعين حول المهاجم الذي يفضل اللعب بجواره، هل هو كريم بنزيما أم يوري ألبرتو (زميله في كورنثيانز)؟ ليجيب إيجور قائلًا "هل تمزح؟ يوري ألبرتو!".

وخاض كورنادو تجربة الاحتراف في البرازيل لأول مرة، حيث استهل مشواره في صفوف فرق الشباب بإنجلترا وسويسرا ومالطا، وتنقل بين أندية إيطالية، مثل تراباني وباليرمو، قبل أن يخوض تجربته الخليجية الأولى في 2018 من بوابة الشارقة الإماراتي، ثم انتقل إلى الاتحاد في 2021، ولعب عامين ونصف، قبل التوجه إلى كورنثيانز.

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ومنذ عودته إلى كورنثيانز، التي شهدت لقطة غريبة أثناء مغادرة جدة، حيث سافر إلى البرازيل حاملًا 48 حقيبة، وقد شارك اللاعب في 5 مباريات، وصنع تمريرة حاسمة في بطولة كوبا سودأميركانا.

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