أخبار الاتحاد اليوم | صدمة جروهي بسبب بنزيما .. وجاياردو يكشف عن أزمة جديدة!

"فلينظر إلى كريستيانو رونالدو ونيمار" .. البلوي يهدد بنزيما بسحب شارة الاتحاد وتميمة حمد الله!

هاجم الناقد الرياضي حامد البلوي، النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، مؤكدًا أنه لا يقدم أي إضافة للفريق مثلما يفعل زميله السابق كريستيانو رونالدو مع النصر. "اقرأ التفاصيل"

ماذا لو كان بنزيما بقميص الهلال؟ وليد الفراج يحصل على إجابة مُحرجة للاتحاد!

طرح الإعلامي السعودي وليد الفراج، سؤالًا على ضيوفه خلال حلقة برنامج "أكشن مع وليد"، حول إمكانية أن يتغير أداء النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، إذا كان لاعبًا في الهلال. "اقرأ التفاصيل"

الأمل مازال قائمًا .. جاياردو يسابق الزمن لتجهيز صفقة الاتحاد قبل ديربي جدة

يسابق الجهاز الفني للاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الزمن لتجهيز أحد لاعبي العميد من أجل اللحاق بمباراة الديربي أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، المقررة الإثنين المقبل. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كريم بنزيما يتسبب في صدمة لجروهي مع جماهير الاتحاد

أثارت ركلة الجزاء التي أهدرها النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، استفزاز مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "الله يعين الإسعاف" .. جماهير الاتحاد تستفز الأهلي قبل الديربي بـ"سخرية ووعيد"!

توعد المئات من جماهير نادي الاتحاد، الغريم الأزلي الأهلي؛ بعد فوز فريقهم (3-1) على الفيحاء، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

جاياردو يكشف عن أزمة جديدة للاتحاد أمام الأهلي .. وسر الإصرار على كريم بنزيما!

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سر الإصرار على تسديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الركلات الجزائية التي يتم احتسابها للفريق. "اقرأ التفاصيل"