علامات استفهام حول وضع الفرنسي في النادي

SHAHID

هاجم الناقد الرياضي حامد البلوي، النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، مؤكدًا أنه لا يقدم أي إضافة للفريق مثلما يفعل زميله السابق كريستيانو رونالدو مع النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواجه بنزيما حالة نحس شديدة مع الاتحاد، حيث شهدت مباراة الفيحاء الأخيرة عودته للمشاركة من جديد بعد التعافي من الإصابة، التي غيبته عن آخر 5 مباريات، لكنه أهدر ركلة جزاء هي الرابعة له مع النمور.

وقال حامد البلوي في مداخله مع الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "بنزيما سبق وأعاد فرصتين محققتين أمام الهلال، لو سجل أي منهما لتغيرت النتيجة، بخلاف إضاعته لركلات الجزاء ولا أفهم إصراره العجيب على تنفيذها، رغم أنه غير موفق، يجب أن يبتعد عنها وتوكل للاعب آخر".

وأضاف: "مباراة الفيحاء كانت مهمة للاتحاد من أجل المنافسة مع الأهلي على المركز الثالث، وفي جميع المباريات الكبيرة والمهمة للعميد لا نجد مردودًا من بنزيما، رغم أنه لاعب كبير ويجب أن يكون له دور مؤثر داخل الفريق مثلما يفعل كريستيانو رونالدو مع النصر، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة حوله".

واستعرض وليد الفراج سجل الأخطاء التي ارتكبها بنزيما مع الاتحاد ومسلسل ركلات الجزاء المهدرة، ليرد عليه البلوي: "غياب بنزيما عن مباريات الهلال الثلاث أمر غريب، و حتى لو كان مصابًا كيف لا نراه في مدرجات الفريق للشد من أزر زملائه، جميعنا شاهدنا نيمار يدعم الزعيم رغم أنه مصاب بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك كريستيانو رونالدو حتى وهو مصاب دائمًا تراه في مدرجات النصر".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وختم: "بنزيما ناقم على وجوده مع الاتحاد، كان لديه فرصة كبيرة ليغير مسار الفريق لكنه أهدرها، هذا اللاعب لا يستحق أن يحصل على شارة القيادة من حجازي الذي ساهم في إعادة الدوري والرقم 9 من الهداف حمدالله، إدارة الاتحاد هي التي جعلته يفعل ما يحلو له، ولو القرار بيدي لما منحته الشارة أو رقم 9، علينا أن نضع له ضوابط وإذا لم يلتزم بها فليرحل".

SHAHID