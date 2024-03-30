الأمل مازال قائمًا .. جاياردو يسابق الزمن لتجهيز صفقة الاتحاد قبل ديربي جدة

الفرصة الأكبر في السوبر السعودي

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يسابق الجهاز الفني للاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الزمن لتجهيز أحد لاعبي العميد من أجل اللحاق بمباراة الديربي أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، المقررة الإثنين المقبل.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن حامد الغامدي، أجرى اختبارات طبية يومية من أجل التأكد من جاهزيته للمشاركة بعد فترة تأهيل لتخطي إصابته في العضلة الضامة.

وكان الغامدي قد تعرض لهذه الإصابة مع الاتفاق فريقه السابق، قبل أن يضمه الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "الرياضية"، أن حامد الغامدي خاض تدريبات بدنية مع الاتحاد تحت إشراف الجهاز الطبي، إلا أنه لم يشارك في أية تقسيمة فنية حتى الآن، وتبدو فرصة ضمه إلى قائمة الديربي أمام الأهلي، ضئيلة.

وينتظر أن يحصل الغامدي على الضوء الأخضر، من أجل المشاركة مع الاتحاد للمرة الأولى أمام الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر، 8 أبريل المقبل، في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.

يذكر أنَّ الاتفاق كان قد أعلن تجديد عقد الغامدي في أكتوبر الماضي لمدة 5 مواسم، حتى 2028، وذلك قبل إتمام إعارته إلى الاتحاد.

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وشارك الغامدي قبل انتقاله إلى الاتحاد في 15 مباراة بقميص الاتفاق خلال الموسم الجاري، بواقع 13 في دوري روشن السعودي، ومواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأنه دافع عن ألوان الفريق الشرقي في 101 مباراة، سجَّل خلالها 8 أهدافٍ، وصنع 7 منذ تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2017ـ2018.

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