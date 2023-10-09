أخبار الاتحاد اليوم | سخرية محمد نور من الأهلي .. وسر "تفاقم" إصابة كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما السبب؟ نقل مباريات الاتحاد والأهلي من جدة في دوري روشن السعودي!

قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء بعض التعديلات على عدد من مباريات الجولتين العاشرة والحادية عشر من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

محمد نور يسخر من الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في ديربي جدة

سخر أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، من الغريم الأهلي؛ بعد ديربي جدة الكبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

نور قال في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "نص الشوط الثاني كله فاولات.. مسكين دكتور الأهلي، تعب وهو ينزل كل شوية الملعب، قاعدين يضيعوا وقت".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

سر "تفاقم" إصابة كريم بنزيما مع الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن سر تفاقم إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قبل العودة مؤخرًا.

وقال شاهين في تصريحات لـ"إذاعة الرياض": "بنزيما كان يشعر بآلام، قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال.. ولكنه تحامل على نفسه وشارك في المباراة؛ ما أدى إلى تفاقم الإصابة".

حسين عبد الغني يحذر من "ازدواجية" حمد الله وبنزيما في الاتحاد

حذر حسين عبد الغني، أسطورة النادي الأهلي والكرة السعودية، من خسارة الاتحاد، جميع الألقاب في الموسم الحالي؛ بسبب الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما.

عبد الغني صرح في برنامج "دورينا غير"؛ قائلًا: "بازدواجية أداء حمد الله وبنزيما، داخل أرضية الملعب.. نادي الاتحاد لن يحقق أي لقب، في الموسم الحالي".

مفاجأة للهلال والأندية السعودية .. ليونيل ميسي قد ينتقل إلى دوري روشن قريبًا!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. عاد اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لـ"الارتباط" بقوة بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة الحالية (طالع التفاصيل).

حكام أجانب لدوري روشن؟ فضيحة توتنهام وكارثة إسبانيا ترد عليكم!

"عقدة الخواجة"، هي تلك المقولة الشهيرة جدًا في مصر، وتعني أنه إذا توافر المنتج المحلي الجيد، يتم تجاهله والاتجاه إلى المنتج الأجنبي، فقط لأنه أجنبي، ويبدو أن القائمين على التحكيم في اتحاد الكرة السعودي، قد أصابتهم تلك العقدة! (طالع التفاصيل).

SHAHID