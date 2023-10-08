ما السبب؟ نقل مباريات الاتحاد والأهلي من جدة في دوري روشن السعودي!

نقل مباريات الاتحاد والأهلي من جدة...

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قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء بعض التعديلات على عدد من مباريات الجولتين العاشرة والحادية عشر من دوري روشن السعودي.

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كما أعلنت الرابطة عن تغيير ملاعب مباراتي الاتحاد والخليج في الجولة الخامسة عشر من البطولة، ومباراة الأهلي والرائد التي تقام في الجولة السادسة عشر، بسبب انشغال المنشآت الرياضية في مدينة جدة لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية.

وتقرر إقامة مباراة الاتحاد والخليج على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، وستكون مباراة الأهلي والرائد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وفي سياق متصل، قررت الرابطة تعديل ملاعب أندية الشباب والفتح والاتفاق، بعد جاهزية الملاعب الجديدة لاستضافة المباريات.

وسيفتتح الشباب ملعبه الجديد في الجولة العاشرة عندما يستضيف الطائي يوم 21 أكتوبر، بينما ستكون المباراة الأولى للاتفاق على ملعبه الجديد أمام الرائد في الجولة الثانية عشر يوم 4 نوفمبر.

وسيحتضن الملعب الجديد لنادي الفتح أولى مباريات الفريق والتي ستكون أمام الفيحاء يوم 25 نوفمبر في الجولة الرابعة عشر.

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