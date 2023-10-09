مفاجأة للهلال والأندية السعودية .. ليونيل ميسي قد ينتقل إلى دوري روشن قريبًا!

هل يتحقق حلم رؤية ليونيل ميسي في دوري روشن السعودي أخيرًا؟

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. عاد اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لـ"الارتباط" بقوة بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة الحالية.

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ميسي كان قريبًا للغاية، من "الانتقال" إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي؛ إلا أنه فضل في النهاية، الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ومع إنتر ميامي.. توّج الأسطورة الأرجنتينية، بلقب كأس الدوريات، قبل أن يتلقى صدمة كبرى، بخسارة فرصة التأهل إلى تصفيات المنافسة على لقب الدوري الأمريكي، عقب الخسارة (0-1) من نادي سينسيناتي.

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ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، يدرس صندوق الاستثمارات السعودي، فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأشارت الصحيفة، إلى "انتهاء" موسم إنتر ميامي رسميًا، بعدم التأهل إلى التصفيات؛ حيث لن يظهر ميسي مع ناديه الأمريكي؛ إلا بعد 4 أشهر تقريبًا.

وكشفت عن أن صندوق الاستثمارات السعودي، يرغب في الحصول على خدمات ليو؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ولكنه لم يقدم عرضًا رسميًا - حتى الآن -.

وإلى جانب دوري روشن السعودي.. ارتبط اسم الأسطورة الأرجنتينية، بـ"العودة" إلى فريقه الأسبق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي القادم، على الرغم من صعوبة ذلك؛ بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

جدير بالذكر أن ميسي البالغ من العمر 36 سنة، سجل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

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