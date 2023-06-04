أخبار الاتحاد اليوم | رحلة اصطياد الجواهر في أوروبا، ومفاجأة قضية شراحيلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 يونيو 2023 ..

جروهي أفضل حراس مرمى دوري روشن في مايو

فاز مارسيرو جروهي حارس مرمى الاتحاد بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي لشهر مايو.

البرازيلي نجح في قيادة العميد للفوز بلقبه الأول منذ 2009 من خلال أدائه المذهل ودفاعه القوي عن مرماه أمام الخصوم.

مفاجأة مدوية تظهر في قضية الشباب وأحمد شراحيلي!

قضية مدافع الاتحاد مع ناديه السابق تشهد مرحلة جديدة. طالع التفاصيل

ماذا سيفعل به بنزيما؟ .. حمد الله بين مشهد المغرب وانتظار رحمة نونو سانتو

نظرة ى مستقبل المهاجم المغربي بعد الاقتراب من ضم كريم بنزيما. طالع التفاصيل

النمور في مدريد .. الاتحاد يتخذ خطوته الأخيرة للإعلان عن ضم بنزيما

رئيس الاتحاد ونائبه في مدريد لحسم صفقة بنزيما. طالع التفاصيل

الاتحاد لا يتوقف .. تحرك سريع من الرئيس لخطف هدف الوسط من الهلال

بطل الدوري السعودي في رحلة اصطياد الجواهر في أوروبا.

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بعد قدوم بنزيما .. جمهور الاتحاد يرفض خيانة أحمد حجازي

الجمهور يُجدد وفاءه للمدافع المصري.

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