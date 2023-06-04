النمور في مدريد .. الاتحاد يتخذ خطوته الأخيرة للإعلان عن ضم بنزيما

أحمد رفعت
Abderrazak Hamdallah - Anmar Alhailae - ittihad 2023Al Ittihad Twitter
كريم بنزيماالإتحادانتقالاتدوري روشن السعودي

تحرك مفاجئ من الحائلي بعد إعلان رحيل بنزيما!

يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما أصبح على أعتاب الانضمام إلى نادي الاتحاد، خاصة بعدما أعلن ريال مدريد الإسباني على رحيله بعد نهاية عقده مع الفريق الملكي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بنزيما سيصل إلى المملكة خلال الأسبوع الجاري، من أجل إتمام التعاقد مع نادي الاتحاد، والإعلان عن الصفقة الأولى للعميد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ومساعده أحمد كعكي سافرا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، صباح اليوم الأحد، لإتمام التعاقد مع بنزيما.

وسيقوم بنزيما بالتوقيع على عقد مدته موسمين فقط مع نادي الاتحاد، حيث ستتم مراسم التوقيع في مدريد، قبل قدومه إلى السعودية من أجل تقديم الصفقة.

وتأتي تلك الخطوة، على الرغم من أن أنمار الحائلي قد خرج في تصريحات سابقة معلقًا على المفاوضات مع بنزيما قائلًا: "كريم يلعب مع فريقه الآن، وعندنا حمد الله".

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

812201 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
812201 الأصوات

اختيارات المحررين