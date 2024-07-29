أخبار الاتحاد اليوم | راتب جوتا يُشعل ثورة غضب، وموقف كانتي من مواجهة بيتيس الودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 يوليو 2024.

كانتي يغيب عن وديتي فارنسي وريال بيتيس

ينضم نجولو كانتي لمعسكر الاتحاد الإعدادي خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه لن يكون جاهزًا لخوض المباراتين الوديتين المقررتين أمام فرنسي البرتغالي وريال بيتيس الإسباني.

كانتي لم ينضم للمعسكر الاتحادي بعد لتأخر بدء إجازته الصيفية بسبب تواجده مع منتخب بلاده فرنسا في يورو 2024، ومن المتوقع أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص ستُحدد معالمه بناءً على الفحوصات الطبية والبدنية التي سيخضع لها فور انضمامه للفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب، وحسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط، سيغيب عن الوديتين القادمتين فيما سيكون جاهزًا لمواجهة إنتر الإيطالي والقادسية السعودي قبل انطلاق دوري روشن السعودي.

تفاصيل جديدة في عقد حمد الله بعد انتقاله إلى الشباب..

قائد الهلال السابق أتم انتقاله رسميًا إلى نيوم

الملف الشائك أغلق تمامًا

جدل كبير حول مستقبل اللاعب

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

جدل كبير حول مستقبل اللاعب