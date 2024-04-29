أخبار الاتحاد اليوم | خطوة مفاجئة من كريم بنزيما في فرنسا وزميله يقلق جاياردو قبل مواجهة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ29 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ29 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"كيف تخرج للشارع وأنت خاسر 6 مرات من الهلال؟".. نور يحفز لاعبي الاتحاد برسالة قاسية قبل كأس الملك

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة قاسية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تجاوز عقبة الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

"لا يمتلك أيقونة" .. الفهمي يثير غضبًا هلاليًا بعد تمني فوز النصر والاتحاد بكأس الملك!

"نتمنى تتويج كريستيانو أو بنزيما".. هكذا أثار الناقد الرياضي ماجد الفهمي، حالة من الغضب بين الجماهير الهلالية، في حديثه بشأن الفرق المتنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

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إشارة إلى مستقبله في السعودية .. خطوة غريبة من كريم بنزيما بشأن أعماله التجارية في فرنسا

كشف موقع "sportune" الفرنسي عن خطوة غريبة قام بها كريم بنزيما مؤخرًا بشأن أعماله التجارية في فرنسا، قد تكون إشارة كبيرة على مستقبله في السعودية خاصة في ظل الحديث المتكرر عن رحيله الصيف القادم. (طالع التفاصيل)

ليس فقط بنزيما .. شكوك هائلة حول لحاق نجم الوسط بكلاسيكو الاتحاد والهلال

واصل الاتحاد استعداداته الدؤوبة لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء القادم على ملعبه الجوهرة المشعة، ولكنه تعرض لضربة قوية قبل الكلاسيكو المرتقب. (طالع التفاصيل)

"يداعب الكرة ويسددها بعيدًا!".. نيمار يفاجئ جماهير الهلال بعودته قبل كلاسيكو الاتحاد

وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، رسائل سعيدة لجماهير الزعيم، بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب، على إثر إصابة الصليبي التي تعرض لها في أكتوبر الماضي. (طالع التفاصيل)

"لا نريد حكامًا معينين!" .. مفاجأة عن أندية الدوري السعودي ومسؤول يكشف رد الفعل

كشف السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة حول أندية دوري روشن السعودي، قائلًا إنه تلقى طلبات بعدم تكليف حكام معينين لبعض المباريات. (طالع التفاصيل)

اختيارات مفاجئة وغريبة! .. وليد الفراج يختار أنجح 10 صفقات في دوري روشن السعودي

اختار الإعلامي وليد الفراج أنجح 10 صفقات في الدوري السعودي منذ بدأت ثورة الانتقالات في البطولة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير 2023. (طالع التفاصيل)

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