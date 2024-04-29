"لا نريد حكامًا معينين!" .. مفاجأة عن أندية الدوري السعودي ومسؤول يكشف رد الفعل

مسؤول يؤكد تلقي طلبات من الأندية بعدم تعيين حكام معينين لمبارياتها..

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كشف السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة حول أندية دوري روشن السعودي، قائلًا إنه تلقى طلبات بعدم تكليف حكام معينين لبعض المباريات.

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وأوضح نافارو، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن اللجنة تصلها طلبات من أندية، بعدم تكليف حكم معين، فيما يتعلق بالحكام المحليين، أو التحفظ على حالات معينة داخل الملعب.

وأضاف "نتناقش ونتحدث، ولكن لا نتجاوب مع هذه الطلبات، التكاليف مسؤولية الحكام، ولا نقبل التدخل في عملنا، أو طلب استبعاد حكام معينين، ونقوم بتكليف الحكام حسب حاجة المباراة".

في المقابل، نفى نافارو تلقي طلبات من الأندية باستقطاب حكم معين باسمه أو حكم نخبة، مضيفًا الأندية تطلب حكامًا جيدين في عملية الثبات باتخاذ القرارات الصحيحة".

من ناحية أخرى، كشف نافارو على آلية البحث عن الحكام العالميين، قائلًا "تبدأ عملية البحث بحكام قارة أوروبا، وحكام النخبة، وإذا لم تسمح الفرصة بسبب ارتباطاتهم، نقوم بالبحث في قارة أمريكا الجنوبية، كما أننا نبحث في جميع القارات عن الأفضل تحكيميًا".

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وفسر نافارو، غياب التناول الإعلامي لمراجعة الحالات التحكيمية، قائلًا إن الطريقة والإجراءات تغيرات، ولم تعد هناك الكثير من الحالات المثيرة للجدل، وأصبح التواصل مع الأندية والإعلام، ويتم توضيح كل شيء".

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