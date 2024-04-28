ليس فقط بنزيما .. شكوك هائلة حول لحاق نجم الوسط بكلاسيكو الاتحاد والهلال

الاتحاد مقبل على مواجهة حاسمة في كأس الملك

واصل الاتحاد استعداداته الدؤوبة لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء القادم على ملعبه الجوهرة المشعة، ولكنه تعرض لضربة قوية قبل الكلاسيكو المرتقب.

الإعلامي منار شاهين أكد مواصلة النجم الفرنسي، كريم بنزيما، غيابه عن التدريبات الجماعية ورجح عدم لحاقه باللقاء، علمًا أنه غاب عن مباراة الشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي لتعرضه للإصابة خلال مواجهة الحزم السابقة.

المصائب لم تتوقف هنا للعميد، بل أشار شاهين إلى أن نجم الوسط الفرنسي، نجولو كانتي، لم يُشارك في التدريبات كذلك وموقفه من خوض اللقاء محاط بشكوك كبيرة مع ترجيح عدم تواجده كذلك.

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الاتحاد كان قد استعاد الخماسي العائد من المنتخب الأولمبي السعودي بعد خروج الأخير من كأس آسيا تحت 23 عامًا بالخسارة أمام أوزباكستان، فيما تأكدت جاهزية عبد الرزاق حمدالله للعب بعد تعافيه التام من الإنفلونزا والتي كانت قد أبعدته عن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، إذ شارك في الشوط الثاني.

مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي كان قد أقام مأدبة عشاء للفريق الأول مساء اليوم الأحد، شملت اللاعبين والأجهزة الخاصة بالفريق، وقد انتشرت مقاطع فيديو للاعبين يتناولون الأرز واللحم وهو ما أثار بعض الانتقادات ضد الإدارة لتوقيت هذه المأدبة وهذا الأكل الدسم قبل مواجهة الهلال الصعبة بـ48 ساعة.