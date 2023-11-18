أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة تورط العبود .. ومودريتش يعود للصورة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

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جاياردو يحدد أول صفقتين في الاتحاد .. ويطلب الاستغناء عن هذا اللاعب!

يبدو أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بدأ التخطيط بالفعل؛ لصفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الشتوية"، قبل توليه المهمة رسميًا. "اقرأ التفاصيل"

زاد من غضب الجمهور عليه .. تعليق مثير من زكريا هوساوي بعد أزمته مع الاتحاد

يبدو أن الأزمات ترفض أن تترك نادي الاتحاد السعودي يسير في دربه، فبعد حل الخلاف بين اللاعب عبد الرحمن العبود والمدير الفني السابق نونو سانتو بإقالة الأخير، أتى زكريا هوساوي ليبدأ أزمة جديدة في الفريق. "اقرأ التفاصيل"

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قرار حاسم من البرلمان الفرنسي في مساءلة كريم بنزيما قانونيًا

اتخذ البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، قرارًا نهائيًا بشأن استدعاء النجم كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لـ"المساءلة القانونية" من عدمه. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يرد على أنباء "تمرد" عبد الرحمن العبود .. ويكشف عن تطورات غياب زكريا هوساوي

عاشت جماهير نادي الاتحاد السعودي، في حيرة شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد غياب عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، مساء الخميس. "اقرأ التفاصيل"

اتهامات بنكران الجميل ومطالب بالطرد من السعودية .. انتقادات لاذعة لنجوم العالم في دوري روشن

رغم النقلة الكبرى التي حدثت في دوري روشن السعودي بعد الميركاتو الصيفي الماضي، جراء كم النجوم الهائل الذي تم التعاقد معه إلا أن هؤلاء النجوم لم يسلموا من الانتقادات اللاذعة من قبل النقاد والإعلاميين السعوديين.. "اقرأ التفاصيل"

من المتورط؟ .. مفاجأة جديدة في فشل انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

فجّر الإعلامي الرياضي هتان النجار، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "فشل" صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"للانضمام إلى أحد هذين الناديين"! .. محادثات السعودية مع لوكا مودريتش بدأت

منذ الميركاتو الصيفي الماضي، واسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، مرتبطًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

امرأة تقوده لفقدان صوابه ومشجع يعتدي عليه .. عندما تتساقط المصائب على رأس عبدالرزاق حمدالله في السعودية

يقولون إن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، يعيش حاليًا واحدة من أسوأ لحظاته في دوري روشن السعودي بعد إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

التفاصيل التي حيرت جمهور الاتحاد .. الكشف عن موعد وصول مارسيلو جالاردو وأسماء جهازه المعاون

ربما ما هي إلا ساعات ونقرأ على الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عبر منصة "إكس" إعلانه التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جالاردو. "اقرأ التفاصيل"

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