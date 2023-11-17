زاد من غضب الجمهور عليه .. تعليق مثير من زكريا هوساوي بعد أزمته مع الاتحاد

ظهير الاتحاد يكتب فصلًا جديدًا للأزمات في الفريق بعد حل أزمة زميله عبد الرحمن العبود

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يبدو أن الأزمات ترفض أن تترك نادي الاتحاد السعودي يسير في دربه، فبعد حل الخلاف بين اللاعب عبد الرحمن العبود والمدير الفني السابق نونو سانتو بإقالة الأخير، أتى زكريا هوساوي ليبدأ أزمة جديدة في الفريق.

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هوساوي ووفقًا للتقارير المنتشرة يتغيب عن أكثر من حصة تدريبية منذ رحيل سانتو في الثامن من نوفمبر الجاري، حتى وقعت عليه الإدارة غرامة مالية منذ قبل، لكن تكرر غيابه بعدها.

ومع انتشار مثل هذه الأنباء، كتب هوساوي عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تجاهل كل ما يزعجك فليس كل شيء يستحق الاهتمام".

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ورغم أن تعليق اللاعب لا يوضح ماذا إذا كان الأمر له علاقة بأزمته مع مسؤولي النادي الجداوي أم مجرد مقولة يعمل بها في حياته بشكل عام، لكنها كانت كافية لهجوم الجماهير عليه واتهامه بعدم امتلاك عقلية احترافي، ووصل الأمر ببعضهم للمطالبة برحيله.

يذكر أن هوساوي شارك الموسم الجاري في أربع مباريات فقط في دوري روشن وليس بصفة أساسية، تعرض خلالها لانتقادات من المحليين والجماهير، واتهامات بعدم التعامل بجدية والرعونة في أرض الملعب.

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